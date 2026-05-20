Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.05.2026: Themen u. a.: Auf Streife mit der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof
61 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Thomas, René und Danny sind heute mit Diensthund als Streifenteam am Bremer Hauptbahnhof unterwegs. Im vergangenen Jahr gab es hier über 2600 Straftaten. Grund genug für die Bundespolizei, besonders wachsam zu sein, um Gefahren zu vermeiden.