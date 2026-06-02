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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Einsatz am Panzerglas und Echtgold oder Fake?

Kabel EinsFolge vom 02.06.2026
Themen u. a.: Einsatz am Panzerglas und Echtgold oder Fake?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.06.2026: Themen u. a.: Einsatz am Panzerglas und Echtgold oder Fake?

60 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Ein nächtlicher Vandalismusschaden sorgt für Alarm: Die Schaufensterscheibe eines Juweliers ist zerstört. Jetzt sind Glasermeister Robin Burmeister und sein Azubi Leon Bojaxhinci gefragt. Ihr Auftrag: Eine maßgefertigte Panzerglasscheibe, die nicht nur Stabilität, sondern auch Sicherheit garantiert. Mit Präzision und Teamgeist bringen sie das Schaufenster schnell wieder auf Hochglanz. Und: Das Pfandleihhaus Käfer in München. Hier kommt jeder hin, der schnell und unbürokratisch Geld braucht.

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