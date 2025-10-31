Alias - Die Agentin
Folge 1: Zwei Jahre
42 Min.Ab 12
Sydney hat nach einem Brand in ihrer Wohnung zwei Jahre ihres Gedächtnisses verloren. Trotzdem will sie mit nach Paris, um einen Chip sicherzustellen, der Pläne für einen Spionageflugkörper enthält. Das Team wird beim Übergriff angefallen, doch bevor der Drahtzieher fliehen kann, sieht Sydney sein Gesicht. Sie kann den Chip am Ende sicherstellen und benutzt ihn, um Jack aus der Haft "freizukaufen". Nach seiner Entlassung zeigt dieser ihr ein Video mit schockierenden Bildern.
