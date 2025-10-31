Alias - Die Agentin
Folge 5: Messerstiche
42 Min.Ab 12
Sydney bangt um Vaughns Leben, denn bei ihrem letzten Auftrag musste sie ihn niederstechen, um nicht aufzufliegen. Inzwischen hat Simon, der Anführer einer Verbrechergruppe, seine neuartige Biowaffe bereits verkauft. Der Supervirus kommt kurz darauf zum Einsatz, als der "Konvent" die Viren in einem Gefängnis freilässt. Wie geplant überlebt nur der Waffenhändler Bomani, der sich nun an Sloane rächen will, weil dieser ihn damals hinter Gitter gebracht hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick