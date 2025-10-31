Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: Feindinnen

Robert Lange hat eine Art Schlüssel zum russischen Nuklearwaffenarsenal erfunden und wird nun gejagt. Er hat den Chip in einem seiner Zähne versteckt, den ihm die wieder aufgetauchte Allison prompt zieht. Allison, die für den so genannten "Konvent" arbeitet, wird bei der Flucht von Sydney überrascht und angeschossen. Lauren sucht weiterhin nach der Mörderin von Lazarey. Die Spur einer Audiodatei führt sie in ein Londoner Büro, welches eine gewisse Julia Thorne gemietet hat.

