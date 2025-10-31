Alias - Die Agentin
Folge 14: Rückschlag
42 Min.Ab 12
Sydneys und Vaughns Versuch, an Versandinformationen einer gefährlichen Plasmabombe eines philippinischen Terrornetzwerks zu kommen, wird von Lauren und Sark vereitelt. Die Bombe ist nun auf direktem Weg nach Europa. Vaughn und Sydney heften sich an ihre Spur, werden aber von Maskierten angegriffen. Unter einer von ihnen steckt Lauren. Inzwischen lüftet Sloane sein Geheimnis: Er hatte eine Affäre mit Irina Derevko und vermutet, dass Sydney nicht Jacks, sondern seine Tochter ist!
Weitere Folgen in Staffel 3
