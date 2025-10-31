Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stundenglas

DisneyStaffel 3Folge 19
Folge 19: Stundenglas

42 Min.Ab 16

Sark bedroht einen Mönch, der weiß, wo das Manuskript versteckt ist, welches den Aufenthaltsort des Passagiers offenbart. Sydney kommt gerade rechtzeitig, um von dem sterbenden Mönch zu erfahren, dass der Passagier ihre Schwester ist. Vaughn muss sich indessen an die Fersen seiner intrigierenden Frau heften. Sie führt die CIA zu einem Stundenglas, das Sloane den Aufenthaltsort seiner Tochter verraten soll. Doch bevor Sydney die Nachricht überbringen kann, wird Sloane getötet.

Disney
