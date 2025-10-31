Alias - Die Agentin
Folge 12: Überläufer
42 Min.Ab 16
Vaughn und Sydney sollen in Nordkorea einen Überläufer des Konvents treffen. Lauren, die von dem Auftrag weiß, informiert den Konvent, und sorgt somit dafür, dass die Agenten in Schwierigkeiten geraten und Sark auf den Überläufer angesetzt wird. Als sie Sark überwältigen wollen, werden Sydney und Vaughn von koreanischen Soldaten festgenommen und kurze Zeit später vor ein Exekutionskommando gestellt. Ob Irinas Schwester Katya bei der Befreiung aus Nordkorea helfen kann?
