Alias - Die Agentin
Folge 16: Artefakt 45
41 Min.Ab 12
Sark kann der CIA entkommen und teilt Dixon kurze Zeit später mit, dass der Konvent seine Kinder entführt hat. Wenn Dixon sie wiedersehen will, soll er fünf inhaftierte Konvent-Mitglieder freilassen. Die Doppelagentin Lauren legt die Spur zu Sloane, der nun verdächtigt wird, Sark bei dessen Flucht geholfen und die Kindsentführung initiiert zu haben. Sydney kümmert sich derweil um die wahre Forderung des Konvents: das Rambaldi Artefakt 45, ein Kästchen mit der Inschrift "Irina".
