Alias - Die Agentin
Folge 7: Alpträume
42 Min.Ab 12
Sydney wird verfolgt: von wirren Albträumen und Agenten aus den eigenen Reihen. Die Spur ihrer Träume führt sie in eine Wohnung in Rom, in der sie untertauchen kann. Trotz Jacks Bemühungen, seine Tochter zu schützen, ahnt Lauren längst, dass Sydney in den Mord an Lazarey verwickelt ist. Nun kann sie ihren Verdacht bestätigen und informiert Lindsey vom Sicherheitsrat. Gerade als Sydney den Ursprung ihrer Albträume auflösen kann, wird sie von Agenten verhaftet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick