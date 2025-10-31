Zum Inhalt springenBarrierefrei
Späte Rache

Folge 15: Späte Rache

42 Min.Ab 12

Daniel Ryan ist Bombenbauer. Er bietet dem Konvent eine nicht zu entschärfende Konstruktion an, die die CIA aber vorher abfangen will. Sydney und Vaughn schleusen sich getarnt als Konvent-Mitglieder in ein Flugzeug, um mit Ryan zu verhandeln. Der will sich jedoch hauptsächlich an Sark für den Mord an seinem Bruder rächen. Als er erfährt, dass nicht Sark, sondern Sydney seinen Bruder im Auftrag des Konvents ermordet hat, löst er den Bombencountdown aus ...

