Alias - Die Agentin

DisneyStaffel 5Folge 11
Folge 11: Mutterinstinkt

41 Min.Ab 12

Devlin glaubt, dass bei der APO noch ein Maulwurf arbeitet und lässt die Nachforschungen zu Prophet Five abbrechen. Jack setzt seine Untersuchungen allerdings fort und erfährt, dass es sich bei den Informationen, die Prophet Five von Sydney wissen wollte, um ein Päckchen handelt, das in Vancouver ist. Beide machen sich mit Irina auf nach Vancouver und stellen fest, dass Sydneys Mutter sie nur benutzt hat, um an "Horizon" zu gelangen. Doch dann setzen bei Sydney die Wehen ein ...

