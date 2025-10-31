Alias - Die Agentin
Folge 14: Ich sehe tote Menschen
41 Min.Ab 12
In Renées Leiche findet APO einen implantierten Chip, der aber nicht entschlüsselt werden kann. Auf dem Chip ist "André Michaux", der richtige Name von Vaughn, eingraviert. Sydney und Jack machen sich auf nach Nepal, um den untergetauchten Vaughn über den Chip zu befragen und stellen fest, dass auch er einen implantiert hat. Doch mittlerweile ist auch schon Anne auf dem Weg nach Nepal. Unterdessen wird Sloane von Visionen der verstorbenen Nadia geplagt.
