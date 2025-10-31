Alias - Die Agentin
Folge 17: Alle Zeit der Welt
42 Min.Ab 16
Sloane ist an seinem Ziel: Er hat das Werk von Rambaldi gefunden und muss nur noch einen letzten Ort aufsuchen, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Allerdings hat er nicht mit Vaughn, Jack und Sydney gerechnet, die ihm in die Mongolei folgen. Sloane hat dort bereits das Grab Rambaldis entdeckt und das notwendige Artefakt "Horizon" an die richtige Position gebracht. Plötzlich erscheint eine sich rot drehende Kugel über dem Grab ...
