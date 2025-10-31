Alias - Die Agentin
Folge 8: Bob
42 Min.Ab 12
Rachel bekommt von der APO den Auftrag, Informationen über den Verkauf einer Bombe in Sao Paulo zu suchen. Doch sie ist nicht die einzige, die Interesse an den Daten hat. Auch Julian Sark steigt in dem Hotel ab und beschafft sich das Material. Die beiden kommen sich näher. Indes haben Jack und seine Kontaktperson Elisabeth andere Probleme: Sie wurden bei der Übergabe der Bombe von dem Terroristen Benjamin Masari entführt.
