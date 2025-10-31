Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Unter Hypnose

DisneyStaffel 5Folge 9
Unter Hypnose

Unter HypnoseJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 9: Unter Hypnose

41 Min.Ab 16

Sydney wird von Desantis entführt und unter Hypnose gesetzt. Sie soll dadurch geheime Informationen von einem Gespräch, das sie zuvor mit Vaughn geführt hat, preisgeben. Doch Sydney erkennt die Situation und nennt einen falschen Namen. Während der Hypnose steht eine verdächtige Person hinter einer Scheibe und gibt Anweisungen. Als Sydney wieder aufwacht, muss sie feststellen, dass sie sich auf einem Schiff befindet und der Kidnapper großes Interesse an ihrem ungeborenen Baby hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen