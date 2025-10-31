Alias - Die Agentin
Folge 6: Solo
41 Min.Ab 16
Sydney und das APO-Team sind in Indien damit beschäftigt, den Waffenhändler János Vak dingfest zu machen. Jack beauftragt Rachel mit ihrem ersten Soloeinsatz. Sie soll als "Damenbesuch" zu Vak vordringen und das Programm stehlen. Doch über Sloane erfährt auch Dean davon und schickt Peyton, um Rachel zuvorzukommen. Mit Sydneys Anweisungen über Kopfhörer gelingt es Rachel, das Programm zu kopieren. Als sie die Plattform jedoch verlassen will, stellt sich ihr Peyton in den Weg ...
