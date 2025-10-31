Alias - Die Agentin
Folge 7: Vollendete Tatsachen
41 Min.Ab 16
Sloane verrät, dass er mit Dean einen geheimen Handel hatte und erklärt sich bereit, als Maulwurf zu arbeiten und ihn an die APO auszuliefern. Der Plan geht auf, und Dean wird festgenommen. Sydney will nun herausfinden, wer die Auftraggeber Deans sind. Doch ehe die APO von Dean die Zugangsdaten für den Computer, in dem die Informationen gespeichert sind, verlangen kann, wird dieser ermordet. Und Sloane erhielt zuvor eine Anordnung von einem geheimen Fremden ...
