Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Bombe im Kopf

DisneyStaffel 5Folge 12
Bombe im Kopf

Bombe im KopfJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 12: Bombe im Kopf

41 Min.Ab 16

Sydney befindet sich im Mutterschutz, den sie jedoch sofort beendet, als sie von der Entführung ihres Freundes Will erfährt. Dahinter steckt Sloane, der von Prophet Five den Auftrag erhielt, Sydney für einen neuen Fall zu ködern. Das Team von APO fliegt sofort nach Moskau. Dort wird Sydney bei einem Kampf verletzt. Prophet Five hat dadurch, was die Organisation wollte: Sydneys DNA. Doch das ist nicht das einzige Problem von APO: In Wills Hinterkopf steckt eine Bombe!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen