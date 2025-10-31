Alias - Die Agentin
Folge 15: Nichts für ungut
41 Min.Ab 12
Nachdem Anna erschossen wurde, gibt sich Sydney als ihr Klon aus, um Prophet Five zu infiltrieren. Sloane hat inzwischen die Seite 47 von Rambaldis Manuskripts entschlüsselt, das Geheimnis befindet sich in einem italienischen Gefängnis. Gemeinsam mit Julian Sark bricht Sydney in das Gefängnis ein und trifft auf den alten Mann Paladino, der sich als die "Rose" vorstellt. Sydney erhält ein Amulett Rambaldis, das angeblich die Welt in Chaos stürzen soll.
