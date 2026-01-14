Amika
Folge 1: Merels großer Traum
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Merel nach einem Nebenjob sucht, liest sie in der Zeitung die Anzeige eines Reitstalls. Sie fängt an zu träumen – mit Pferden zu arbeiten würde ihr wirklich gefallen! Sie muss nur noch ihren Vater Till davon überzeugen, der nichts von Pferden wissen will. In der Reitschule verkündet Marie-Claire, dass sie an ihrem Geburtstag zusammen mit ihren Freundinnen nach New York fliegen wird. Sie, die Tochter aus reicher Familie, den „De La Fayettes“, will es in diesem Jahr richtig krachen lassen. Schließlich wird man nur einmal im Leben 16. Ihr Vater sieht das leider anders.
