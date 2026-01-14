Amika
Folge 8: Cocktail à la Ingo
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claires Eltern laden Matthias Lodewich und Jasmin in die Kantine des Reiterhofs zu einem Drink ein. Ingo hat die Küche komplett verwüstet, weil er Chanel mit seinen Cocktailexperimenten imponieren wollte. Zum Glück kann Oliver die Situation retten. Merel wird das Gefühl nicht los, dass mit Amika etwas nicht stimmt, aber niemand will mit ihr darüber reden. Sie zieht sich traurig in den Stall zurück und lernt hier Julie kennen. Endlich hat sie eine Verbündete. Marie-Claire beauftragt Chanel dafür zu sorgen, dass Casper zu ihrer Geburtstagsfeier kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick