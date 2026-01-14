Amika
Folge 11: Lockvogel in Pink
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel ist nach wie vor unschlüssig, ob sie ihrem Vater die Wahrheit sagen soll, oder lieber nicht. Herbert hat Jasmin versprochen, morgen auf Amika reiten zu dürfen. Marie-Claire bekommt Angst, dass nicht nur die Vernachlässigung von Amika ans Tageslicht kommt, ihre größte Sorge ist es, kein Fest feiern zu dürfen und auch keinen rosaroten Motorroller zu bekommen. Marie-Luise geht in ihrer Loyalität zu Marie-Claire so weit, dass sie einen Streit mit Herbert provoziert und ihn aus ihrem gemeinsamen Schlafzimmer ausquartiert. Als sie ihren Mann reumütig zurückholen will, ist dieser verschwunden.
