Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel will beweisen, dass sie ihren Job als neue Aushilfe im Stall gut macht. Marie-Claire ist jedoch eifersüchtig auf sie, denn Casper mag das hübsche, natürliche Mädchen. Marie-Claire versucht, Merel das Leben schwer zu machen, denn Casper schenkt der Stall-“Sklavin” mehr Aufmerksamkeit als ihr. Dabei möchte sie, die Tochter des Reitschulbesitzers, selbst im Mittelpunkt stehen. Mit Chanel schmiedet sie einen Plan, um Merel ein für allemal loszuwerden.

