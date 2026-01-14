Ein rosa Pferd für JasminJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 13: Ein rosa Pferd für Jasmin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Da Jan nicht weiß, wie er Jasmin von Amika ablenken soll, färbt er ein Pferd rosa und schmückt ihm die Mähne. Jasmin ist begeistert und vergisst Amika. Marie-Claire schickt Chanel los,, um herauszufinden, ob Casper eine Liebesbeziehung hat, und was ihm an Marie-Claire gefallen könnte. Chanel stellt sich als eine Reporterin der Zeitschrift „Edler Reiter“ vor, macht aber eher einen zerstreuten Eindruck. Casper durchschaut das Spiel zwar nicht, wird aber aufgrund ihrer unseriösen Fragen schrecklich böse.
