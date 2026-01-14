Amika
Folge 16: Süße Sechzehn
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire hat ihren Geburtstag perfekt vorbereitet. Selbst das Risiko, dass Oliver und Ingo sie stören könnten, hat sie ausgeschlossen. Sie hat dem Türsteher aufgetragen, die beiden nicht reinzulassen. Jasmin entwischt und öffnet gerade den verbotenen Stall von Amika, als Casper sie findet und das schreiende Mädchen davon trägt. Amika nutzt die Chance und verlässt erst vorsichtig und dann voller Freude den Stall.
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