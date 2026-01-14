Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein wildes Pferd im Wald

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Ein wildes Pferd im Wald

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nachdem Casper die Party wutentbrannt verlassen hat, sinkt Marie-Claires Stimmung auf den Null-Punkt. Als Merel sich endlich auf den Heimweg macht, hört sie im Wald Geräusche. Sie geht diesen nach und entdeckt Amika, der in aller Ruhe im Wald nach frischem Futter sucht. Als ein paar Jungs von der Party vorbei kamen, verschwindet Amika.

