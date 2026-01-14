Amika
Folge 6: Die perfekte Musik
Till reagiert ungehalten, als er Merel zwischen den Reitutensilien ihrer Mutter entdeckt. Er beschließt, das Zimmer seiner toten Frau jetzt doch leer zu räumen. Aber Merel rebelliert und widersetzt sich diesem Vorhaben. Oliver und Ingo haben die Nase voll vom arroganten Casper und überlegen, wie sie ihm und Marie- Claire eins auswischen können. Sie wählen die“ perfekte Musik“ für einen romantischen Augenblick aus und treffen ins Schwarze! Casper fühlt sich veralbert, wirft die CD mit der schnulzigen Dudelei aus dem Auto und fährt davon. Marie-Luise droht Jan damit, ihn zu entlassen, wenn er ihrem Mann Herbert etwas von den Problemen mit Amika erzählt.
