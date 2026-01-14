Pferde und Zicken-GirlsJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 2: Pferde und Zicken-Girls
Folge vom 14.01.2026
Ohne dass Till etwas davon weiß, fährt Merel zum Reitstall. Vor ihr öffnet sich eine Märchenwelt. Merel macht Bekanntschaft mit der Turnier-Reiterin Marie-Claire und den beiden anderen Z-Girls, Chanel und Hedwig. Marie-Luise, die Chefin des Pferdehofs und Mutter von Marie-Claire, führt sie durch die Ställe. Marie-Claire fiebert Casper entgegen. Der vornehme Reitlehrer und Liebe ihres Lebens, kehrt endlich aus dem fernen England zurück. Er hat eine große Überraschung für die Z-Girls!
