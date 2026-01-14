Amika
Folge 46: Chris oder Casper
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till kämpft weiterhin mit seinem aufblasbaren Anzug-Zelt, und hofft auf die Unterstützung seiner Tochter. Merel dagegen entwickelt immer mehr Ehrgeiz und Liebe für den Reitsport im Allgemeinen und für Amika im ganz Besonderem. Jan ist überglücklich, dass Merel so wundervolle Fortschritte macht. Marie-Claire setzt alles daran, um schön auszusehen für den neuen Reitlehrer Chris. Sie ist furchtbar entsetzt, als sie feststellen muss, dass Chris kein Trainer, sondern eine handfeste Trainerin ist.
