Und die Siegerin heißt...Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 52: Und die Siegerin heißt...
Das heiß ersehnte Frühjahrsspringen hat begonnen. Da Marie-Claire als Vorletzte startet, hat sie die Gelegenheit, sich an den Fehlern der anderen Reiter zu erfreuen und ihr Selbstvertrauen in den eigenen Sieg aufzubauen. Es gelingt ihr auch wirklich, einen fast perfekten Parcours zu reiten. Nur das letzte Hindernis macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Jetzt kann sie nur hoffen, dass die letzte Reiterin, eine gewisse Jolientje De Koninck, schlechter ist als sie. Welch eine Überraschung, als Jolientje De Koninck sich als Merel entpuppt und noch dazu auf einem gepflegten, ausgeglichenen Amika einen fehlerfreien Parcours reitet. Das Publikum ist begeistert. Und selbst Till ist gekommen, seiner Tochter zuzusehen und kann am Ende seinen Stolz nicht verbergen. Amika wird nicht verkauft. Ricardo Braun wird enttarnt und muss den Reiterhof verlassen.
