Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Und die Siegerin heißt...

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
Und die Siegerin heißt...

Und die Siegerin heißt...Jetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 52: Und die Siegerin heißt...

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das heiß ersehnte Frühjahrsspringen hat begonnen. Da Marie-Claire als Vorletzte startet, hat sie die Gelegenheit, sich an den Fehlern der anderen Reiter zu erfreuen und ihr Selbstvertrauen in den eigenen Sieg aufzubauen. Es gelingt ihr auch wirklich, einen fast perfekten Parcours zu reiten. Nur das letzte Hindernis macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Jetzt kann sie nur hoffen, dass die letzte Reiterin, eine gewisse Jolientje De Koninck, schlechter ist als sie. Welch eine Überraschung, als Jolientje De Koninck sich als Merel entpuppt und noch dazu auf einem gepflegten, ausgeglichenen Amika einen fehlerfreien Parcours reitet. Das Publikum ist begeistert. Und selbst Till ist gekommen, seiner Tochter zuzusehen und kann am Ende seinen Stolz nicht verbergen. Amika wird nicht verkauft. Ricardo Braun wird enttarnt und muss den Reiterhof verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen