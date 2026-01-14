Die internationale Gesangs-SensationJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 10: Die internationale Gesangs-Sensation
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire nimmt mit einem renommierter Producer eine Single auf. Für einen immensen Aufpreis machen sie aus ihrem hundeähnlichen Gejaule tatsächlich einen annehmbaren Gesang. In ihrem Größenwahn denkt Marie-Claire schon an eine zweite Single. Herbert kann den Verkauf von Amika gerade noch verhindern. Er besteht darauf, dass Merel in Zukunft auf Amika reitet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick