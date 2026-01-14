Amika
Folge 13: Liebe für Dich
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver ist vollkommen verzweifelt. Sein Freund Ingo hat sich inzwischen von ihm distanziert und Hedwig lässt ihn nicht aus ihren Krallen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an einen Radiopsychologen. Marie-Claire bucht in ihrer unglaublichen Selbstüberschätzung einen Choreographen, den sie aber nach kurzer Zeit wieder wegschickt, da sie Wichtigeres zu tun hat. Sie muss vor dem Radio auf ihre Single warten. Merel soll Casper als neuen Trainer bekommen, aber sie möchte lieber Jan. Ihr Vater hat ihr verboten, die 1.500 Euro von Herbert anzunehmen, aber ihm kommen langsam Zweifel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick