Amika

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 18vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Oliver heuert zwei Freunde von Ingo an, die sich als Regisseur und Kameramann ausgeben, um mit Marie-Claire einen Videoclip zu drehen. Marie Claire fühlt sich geehrt, als Davy ihr attestiert, dass ihre Art zu tanzen und hinzufallen einfach nur phänomenal sei. Er trägt so dick auf, dass selbst Chanel und Hedwig stutzig werden. Nur Marie-Claire bleibt in ihrer Selbstüberschätzung vollkommen arglos. Casper gibt in der Zwischenzeit Jans ausgeklügelten Trainingsplan für Merel als den seinen aus.

Studio 100 International
