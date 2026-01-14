Davy Oliver & Roger RingersJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 18: Davy Oliver & Roger Ringers
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver heuert zwei Freunde von Ingo an, die sich als Regisseur und Kameramann ausgeben, um mit Marie-Claire einen Videoclip zu drehen. Marie Claire fühlt sich geehrt, als Davy ihr attestiert, dass ihre Art zu tanzen und hinzufallen einfach nur phänomenal sei. Er trägt so dick auf, dass selbst Chanel und Hedwig stutzig werden. Nur Marie-Claire bleibt in ihrer Selbstüberschätzung vollkommen arglos. Casper gibt in der Zwischenzeit Jans ausgeklügelten Trainingsplan für Merel als den seinen aus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick