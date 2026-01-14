Amika
Folge 7: Der Hunde-Club
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merels Muffin-Verkauf ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Pleite. Von den 200 Muffins verkauft sie acht Stück und muss dafür auch noch ihre gesamte Umgebung belügen. Sie erfindet die Mitgliedschaft in einem Club für kranke Straßenhunde. Jan glaubt ihr nicht und sie gesteht ihm, dass sie mit dem Verkauf der Muffins ihre Aufnahmegebühr verdienen wollte. Die Beziehung zwischen Oliver und Hedwig wird immer ernster Und Marie-Claire braucht Geld für ihre Gesangskarriere, um das sie ihre Eltern bittet.
