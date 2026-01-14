Amika
Folge 20: Star gesucht!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver und Ingo sind auf der Suche nach einem abgehalfterten Künstler, den sie Marie-Claire als Justin an die Seite stellen können. Im Internet stoßen sie auf Barry Palerma, der seine Karriere wieder aufleben lassen möchte. Hedwig und Chanel versuchen Flyer für das bevorstehende MC-Konzert zu verteilen. Doch niemand interessiert sich für Marie-Claires Auftritt. Merel versucht Jan zu überreden, seinen Trainingsplan vor Herbert zu verteidigen und ihn nicht kampflos Casper zu überlassen.
