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Amika

Blumen für Amika

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 2vom 14.01.2026
Blumen für Amika

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Folge 2: Blumen für Amika

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel ist die Kandidatin für die „Royal Academy“, was Marie-Claire zur Weißglut bringt. Nach einer absolvierten Aufnahmeprüfung soll Merel dort ein halbes Jahr Reitunterricht bekommen. Sie ist erfreut und irritiert zu gleich. Wie wird ihr Vater reagieren? Außerdem soll sie 1.500 Euro vorstrecken. Auch Jan hält nicht viel davon, Merel für ein halbes Jahr zu verlieren.

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