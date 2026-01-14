Amika
Folge 2: Blumen für Amika
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel ist die Kandidatin für die „Royal Academy“, was Marie-Claire zur Weißglut bringt. Nach einer absolvierten Aufnahmeprüfung soll Merel dort ein halbes Jahr Reitunterricht bekommen. Sie ist erfreut und irritiert zu gleich. Wie wird ihr Vater reagieren? Außerdem soll sie 1.500 Euro vorstrecken. Auch Jan hält nicht viel davon, Merel für ein halbes Jahr zu verlieren.
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