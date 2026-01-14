Amika
Folge 4: Tante Saskia
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merels Tante Saskia ist wild entschlossen, die Teig-Knet-Maschine ihres Schwagers zum Muffin-Backen zu verwenden. Von dem Erlös will sie Merels Aufnahmegebühr für die „Royal Academy“ finanzieren. Merel ist begeistert und hilft ihrer Tante so gut sie kann. Als diese jedoch den Prozess des Teigknetens und –rührens beschleunigt, explodiert Tills Erfindung und der Traum vom großen Muffin-Geld zerplatzt. Da Marie-Claire ihr Selbstvertrauen in der Reiterei verloren hat, beschließt sie, eine berühmte Sängerin zu werden. Chanel und Hedwig zweifeln allerdings an ihren Künsten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick