Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 11vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Hedwig versucht Oliver Standardtänze beizubringen, weil ihre Eltern Oliver zu einem Empfang geladen haben. Oliver stellt sich scheinbar absichtlich katastrophal an. Marie-Claire gibt ihren Anteil am Verkauf von Amika mit vollen Händen für ihre Gesangskarriere aus. Als sie erfährt, dass Amika bleibt, gerät sie in Panik. Herbert bietet Merel die 1.500 Euro für die Aufnahmeprüfung und Amika an, so dass sie mit Amika gemeinsam nach England auf die Royal Academy gehen kann. Merel ist hoch erfreut, weiß aber nicht, wie sie es ihrem Vater erklären soll. Sie greift zu einer Notlüge.

