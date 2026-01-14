Amika
Folge 8: Der Muffin-Automat
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Saskia und Till arbeiten fieberhaft daran, einen alten Getränkeautomaten in einen Muffin-Automaten umzuwandeln, damit Merel endlich ihr Geld für die Aufnahmeprüfung zusammen bekommt. Sie scheitern. Merel entschließt sich, die Prüfung abzusagen. Marie-Claire träumt weiter davon, ein großer Star zu werden. Nur leider befasst sie sich nur mit dem Ernten des Ruhmes anstatt sich wirklich mit dem Gesang auseinander zu setzten. Ingo findet die Beziehung zwischen Oliver und Hedwig einfach nur lächerlich und beschließt, diese mit einer List zu beenden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick