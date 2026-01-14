Lass die Show beginnen!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 25: Lass die Show beginnen!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Barry Palerma sitzt im Stall mit einem Tuch über den Kopf und betrinkt sich aus lauter Verzweiflung. Der Plan, ihn statt Justin Timberlake zu präsentieren, scheint aus dem Ruder zu laufen. Auch Hedwig und Chanel sind verzweifelt, denn sie möchten ihrer Freundin Marie-Claire trotz ihrer Starallüren aus der Patsche helfen. Herbert ist begeistert von Merels Trainingserfolgen, nimmt aber Casper seine Abwesenheit übel.
