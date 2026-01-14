Amika
Folge 29: Aus und vorbei
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Marie-Claire den Sattel manipuliert und somit erfolgreich Merels Aufnahmeprüfung zunichte gemacht hat, vollendet sie ihre Intrige, indem sie Herr Mc Hoy von Merels Leichtsinnigkeit und Unzuverlässigkeit erzählt. Auch Casper stimmt in die Gemeinheiten von Marie-Claire ein aus Rache dafür, dass sie sich für Jan als ihren Trainer entschieden hat. Herr Mc Hoy lässt sich beeinflussen und nimmt sein Angebot, Merel an den Royal Academy aufzunehmen, zurück. Ingo versucht bei Oliver und Chanel anzudeuten, dass Marie-Claire die Schuldige ist. Niemand glaubt ihm.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick