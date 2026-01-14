Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Kribbeln im Bauch

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 36vom 14.01.2026
Kribbeln im Bauch

Kribbeln im BauchJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 36: Kribbeln im Bauch

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zuvor noch überhaupt nicht an ihm interessiert, weil sie ihn als dicken, pickeligen Jungen in Erinnerung hatte, ist Marie-Claire nun hin und weg von dem gutaussehenden John William. Doch auch Hedwig ist von diesem jungen interessanten Mann aus gutem Hause angetan und wirft sich in Schale. Die beiden Girls flirten um die Wette, um seine Gunst zu erlangen. Till will mit Saskia eine Kindertagesstätte aufmachen, um Herbert sein Geld zurückgeben zu können. Merel ist zu sehr mit Amika beschäftigt, um den beiden helfen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen