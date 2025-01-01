Anna und die Liebe
Folge 102: Episode 102
24 Min.Ab 12
Anna beschließt, ihren Job professionell zu meistern. Aber als Bruno verkündet, dass sie und Tom die Haokan-Präsentation gemeinsam moderieren sollen, geraten die beiden erneut in Streit. Eine gemeinsame Moderation scheint in weite Ferne gerückt. Aber Tom springt über seinen Schatten, lobt Anna in seiner Rede und ebnet ihr so den Weg auf die Bühne.
