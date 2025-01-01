Anna und die Liebe
Folge 127: Episode 127
23 Min.Ab 12
Anna hat ein Gespräch zwischen Enrique und Katja mitgehört, welches sie erneut an der Ernsthaftigkeit seiner Gefühle zweifeln lässt. Aus Angst, abermals verletzt zu werden, geht sie demonstrativ auf Abstand. Enrique versteht die Welt nicht mehr. Als er schließlich über Umwege ein Geschenk erhält, das Anna eigentlich für ihn erstanden hat, zählt er eins und eins zusammen ...
