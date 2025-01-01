Auf Streife - Berlin
Folge 35: Blutige Fahrerflucht
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem schweren Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Die Freundin des schwerverletzten Opfers beschuldigt deren Ex-Partner, für den Unfall verantwortlich zu sein. Die Beamten ermitteln. Eine Frau ruft die Polizei in ein Parkhaus. Dort ist der Streit um ein angeblich gestohlenes Auto eskaliert. Was die Beamten im Kofferraum der Justizangestellten finden, macht den Einsatz schlagartig lebensgefährlich für alle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick