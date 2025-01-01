Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Blutige Fahrerflucht

SAT.1Staffel 1Folge 35
Blutige Fahrerflucht

Folge 35: Blutige Fahrerflucht

45 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einem schweren Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Die Freundin des schwerverletzten Opfers beschuldigt deren Ex-Partner, für den Unfall verantwortlich zu sein. Die Beamten ermitteln. Eine Frau ruft die Polizei in ein Parkhaus. Dort ist der Streit um ein angeblich gestohlenes Auto eskaliert. Was die Beamten im Kofferraum der Justizangestellten finden, macht den Einsatz schlagartig lebensgefährlich für alle.

