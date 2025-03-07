Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 54vom 07.03.2025
Folge 54: Andere Saiten

45 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12

Eine Band geht live im Netz mit ihrer ersten Single an den Start. Doch plötzlich stürmen Vermummte den Raum. Bloß eine Inszenierung oder reale Gefahr? - Eine Frau nutzt kurz mit Erlaubnis das WC eines Restaurants in der Mittagspause. Anschließend sind Angestellte, ihre Tochter und ihre Handtasche verschwunden - Eine Heilpraktikerin besucht zum ersten Mal ihren neuen Freund und tritt in seinem Garten in eine verbotene Tierfalle. Wer hat die Falle aufgestellt?

