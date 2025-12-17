Die Stalkerin aus dem RotlichtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 18: Die Stalkerin aus dem Rotlicht
44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Eine Stalkerin bringt das Leben eines Mutter-Tochter Duos in Aufruhr und enthüllt dunkle Geheimnisse. - Ein True-Crime-Podcaster will bei den Nachbarn ein Verbrechen beobachtet haben und gräbt den Garten um. Ist er durchgeknallt oder hat er tatsächlich etwas Brisantes gesehen? - Larissa ist entsetzt, nachdem ihr Bruder in seinem Fitnessstudio attackiert wurde. Ist er in den Handel mit illegalen Substanzen verwickelt?
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