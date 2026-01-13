Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 23: Weniger is(s)t mehr
45 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Hochzeitsschock: Lea wird in ihrer Wohnung überfallen - wegen eines Love-Scams. Doch der Betrüger ist näher, als sie denkt. - Einer jungen Immobilienmaklerin wurden während eines Firmenumtrunks heimlich THC-Tropfen in den Drink gemischt. Doch wer könnte ihr etwas Böses wollen? - Gefährlicher Fatburner-Wahn: Ein Mädchen wird vermisst, ein anderes ist kollabiert. Parallelen kommen auf. Hängen die Fälle etwa zusammen?
