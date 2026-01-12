Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 30vom 12.01.2026
Folge 30: Ätzende Intrige

45 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Eine liebende Ehefrau bangt nach einer inszenierten Fake-Säure-Attacke auf ihren Mann um sein Wohlergehen. Wer steckt hinter dem perfiden Anschein-Anschlag? - Eine Halskette mit Nickellegierung sorgt für einen fiesen Hautausschlag bei der Braut. War das etwa die Absicht der Schwiegermutter oder wurde sie selbst vom Juwelier betrogen? - Ein Ehepaar wird am Badesee ausgeraubt. Doch auch ihr neunjähriger Sohn ist samt Hund verschwunden. Wurde der Junge Opfer eines Raubüberfalls?

